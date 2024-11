Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehr Lennestadt absolviert Gasbrandausbildung - Firmen Traicon und Westenergie unterstützen lokale Einsatzkräfte in Lennestadt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Am 12. Oktober nahmen zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Lennestadt an einem intensiven Training zur Gasbrandbekämpfung teil. Ziel der Schulung war, den sicheren Umgang mit Gasbränden und elektrischen Anlagen zu vermitteln. Das praxisorientierte Training fand in Zusammenarbeit mit der Firma Traicon und mit Unterstützung von Westenergie statt.

"Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit die Feuerwehr der Stadt Lennestadt unterstützen können. Unsere Ausbildungsmaßnahme soll unseren kommunalen Partnern helfen, die Sicherheit und Effizienz der örtlichen Feuerwehren weiter zu stärken", sagte Achim Loos, Vertreter der Westenergie AG. Die Schulung bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. In der theoretischen Schulungseinheit standen Unfälle in Verbindung mit Elektrizität im Mittelpunkt. Hierbei wurden den Teilnehmenden die wesentlichen Unterschiede und Gefahren von Niederspannungsanlagen bis 1.000 Volt und Hochspannungsanlagen über 1.000 Volt vermittelt. Ein wichtiger Aspekt war die Abstandsregelung zu solchen Anlagen. Auch der gefährliche Lichtbogen, der bei Fehlfunktionen von Elektroanlagen auftreten kann, wurde eingehend besprochen.

Im praktischen Teil des Trainings erlernten die Einsatzkräfte den effektiven Einsatz von Wärmebildkameras. Diese Geräte sind in der Brandbekämpfung unverzichtbar, da mit ihnen Räume systematisch nach Glutnestern oder vermissten Personen abgesucht werden können. Die richtige Handhabung und die effiziente Nutzung standen im Vordergrund, um im Ernstfall Zeit zu sparen und die Gefahr für die Einsatzkräfte zu minimieren.

Peter Kraft, Geschäftsführer der Firma Traicon, übernahm die fachliche Leitung des Trainings und erklärte: "Es ist uns ein großes Anliegen, die Einsatzkräfte durch qualitativ hochwertige Schulungen bestmöglich vorzubereiten. Wir freuen uns, unseren Beitrag zur Sicherheit der Feuerwehr Lennestadt leisten zu können." Zum Abschluss der Einheit wurde die Handhabung des Hohlstrahlrohrs behandelt. Die Teilnehmenden lernten, die Durchflussmenge und den Wasserdruck richtig einzustellen. So soll bei einem Zimmerbrand effektiv gelöscht werden, ohne dabei größere Wasserschäden zu verursachen. Auch der Umgang mit brennenden Gasleitungen war Teil des praktischen Trainings. Hier erlernten die Teilnehmenden den korrekten Einsatz des Hohlstrahlrohrs, um die Flammen kontrolliert zu löschen.

Die Feuerwehr Lennestadt bedankt sich bei allen Beteiligten, die diese Übung ermöglicht haben und sieht sich gut gerüstet für zukünftige Herausforderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell