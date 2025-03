Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 11. März 2025 13:30 Uhr bis Mittwoch, 12. März 2025 00:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich mit einem Lkw, den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Löningen. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A6 in grau auf einem Parkstreifen in der Straße Holthöge abgestellt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 3.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434 92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Aufenthaltsraum

In der Zeit von Freitag, 14. März 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 16. März 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kirchhofstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Aufenthaltsraum. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Freitag, 14. März 2025 gegen 05:45 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass derzeit unbekannte Täter versuchen einen Zigarettenautomaten in der Hinrich-Weyhausen-Straße aufzubrechen. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Es entstand ein Schaden am Automaten von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag, 15. März 2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 12:45 Uhr sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Am Werl zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Freitag, 14. März 2025 gegen 09:45 Uhr klingelte eine derzeit unbekannte männliche Person an der Haustür einer 83-jährigen Cloppenburgerin in der Eschstraße. Die Person gab sich als Mitarbeiter des Wasserverbandes aus. Gemeinsam mit der Person begab sich die 83-Jährige ins Haus. Später stellte sie fest, dass diverse persönliche Gegenstände entwendet worden waren. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell