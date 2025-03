Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12. März 2025, 23:30 Uhr, und Samstag, 15. März 2025, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den PKW einer 48-jährigen Cappelnerin. Der PKW war in Cappeln im Heidske Weg in einem Carport abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Molbergen - ED in Firma

In der Zeit zwischen Freitag, 14. März 2025, 17:10 Uhr, und Samstag, 15. März 2025, 07:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Molbergen in der Straße Sostel ein und entwendeten verschiedene Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 30.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Steuerkasten

In der Zeit zwischen Freitag, 14. März 2025, 00:00 Uhr, und Samstag, 15. März 2025, 12:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in Cloppenburg am Forstweg befindlichen Steuerkasten der Stadt Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Emstek - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 16. März 2025, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Emsteker mit seinem PKW die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Visbeker Straße. Vor ihm fuhr eine 55-jährige Goldenstedterin mit ihrem PKW in die gleiche Richtung. Diese musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Emsteker bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den PKW auf. Der Verursacher wollte zunächst von der Unfallstelle flüchten bzw. keine Angaben zur Art seiner Beteiligung machen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell