POL-CLP: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta von 10:23 Uhr, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 14.03.2025 gegen 17:09 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 72 mit der Petersfelder Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug einem PKW. Eine 64-jährige Garrelerin beabsichtigte mit ihrem PKW von der Petersfelder Straße kommend nach links in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem von rechts kommendem Sattelzug, dessen Fahrzeugführer die Kreuzung mutmaßlich trotz Rotlicht überquert haben soll. Der Sattelzug fährt danach weiter in Richtung Cloppenburg und entfernt sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3500 Euro.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen. Von besonderem Interesse sind Angaben zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt.

