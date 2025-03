Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.03./15.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - versuchter Einbruch in Gastronomiebetrieb / zwei Fälle des Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht vom 13. auf den 14.03.2025 kam es im Innenstadtbereich von Löningen, in der Langenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der oder die bislang unbekannten Täter ver-suchten erfolglos durch das Aufhebeln einer Tür in eine Gaststätte zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden

Ebenfalls in der Nacht vom 13. auf den 14.03.2025 kam es in der Haselünner Straße in Löningen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nach Aufhebeln einer Terassentür wurde das Haus nach Wertsachen durchsucht, aber augenscheinlich wurde hier nichts entwendet. In einem weiteren Fall im unmittelbaren Nahbereich blieb es beim Versuch.

Zeugen werden gebeten, sich unter 05432/803840 bei der Polizei Löningen zu melden.

Cloppenburg - Gewässerverunreinigung

Am Vormittag des 14.03.2025 wurde eine mutmaßliche Verunreinigung eines Regenrückhaltebeckens am Bührener Ring in Cloppenburg gemeldet. Nachdem sich die Meldung bestätigte, musste das Regenrückhaltebecken durch eine Fachfirma abgepumpt werden. In diesem Zusammenhang waren auch die Feuerwehr Cloppenburg, das Technische Hilfswerk sowie Mitarbeitende des Landkreises Cloppenburg vor Ort.

Die Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung wurden aufgenommen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am 14.03.2025 gegen 07:32 Uhr kam in Molbergen, OT Peheim, Grönheimer Straße in Höhe der Einmündung "Lürken Tannen" zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Cloppenburger und eine 36-jährige aus Rastdorf befahren die Grönheimer Straße in Richtung Peheim in genannter Reihenfolge. Es kommt zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge drei Insassen im vorderen Fahrzeug leicht verletzt wurden.

Es entstand Sachschaden in Höhe 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell