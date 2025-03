Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für das Polizeikommissariat Vechta vom 14.03.-15.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr Am 14.03.2025, gegen 23:34 Uhr, wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Damme in 49434 Neuenkirchen auf dem Heerweg ein Kleinkraftrad festgestellt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 19-Jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung bemerkt. Ein Atemalkoholtest hat 1,45 Promille ergeben. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 19-Jährigen aus Neuenkirchen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 15.03.2025, gegen 00:55 Uhr befuhr ein 28-Jähriger Mann mit seinem Pkw Opel Corsa die Straße Fladderlohhausen in Richtung Holdorf. Der Fahrzeugführer verlor während der Fahrt die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallte Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Bei ihm wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest hat 1,38 Promille ergeben. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerlaubnis des 28-Jährigen aus Neuenkirchen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

