POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs In der Zeit von Mittwoch, 12. März 2025 22:00 Uhr bis Donnerstag, 13. März 2025 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Alte Schule und entwendeten das verschlossen abgestellte Pedelec, Cube Reaction Hybrid. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen. Vechta - Sachbeschädigung durch ...

mehr