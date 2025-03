Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. März 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 16:39 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 46-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Polo, auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Friesoyther Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. März 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw samt Anhänger die Straße Im Wellfelde in Richtung Cappelner Damm. Plötzlich lief der Hund einer 26-jährigen Frau aus Delmenhorst auf die Fahrbahn, der Hund geriet unter den Pkw und wurde tödlich verletzt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. März 2025 in der Zeit zwischen 15:40 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 54-jährigen Frau aus Achim. Diese hatte ihren Pkw, einen Volvo V 40 auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Lange Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag, 14. März 2025 gegen 02:12 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Dieselstraße, aus Richtung der Varrelbuscher Straße kommend. An einer Kreuzung übersah sie den bevorrechtigten Pkw (Kleinbus) eines 57-jährigen Mannes aus Niederkassel. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt, drei Mitfahrer aus dem Kleinbus, ein 49-jähriger Mann, ein 30-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau wurden leicht verletzt. Zudem wurden Zaunelemente einer angrenzenden Firma beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 27.000,00 Euro.

