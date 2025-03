Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beklebten in den vergangenen Tagen diverse Ortsschilder im Ortskern Vechta mit Stickern. Die Beschädigungen wurden am Dienstag, 11. März 2025 festgestellt. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Langförden/Vechta - Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus

In der Zeit von Dienstag, 11. März 2025 22:30 Uhr bis Mittwoch, 12. März 2025 07:50 Uhr beschädigten unbekannte Täter mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe eines Feuerwehrhauses in der Straße Diekmanns Esch. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. März 2025 gegen 07:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Straßenbaum in einer Wohnsiedlung im Höfftenweg. Augenscheinlich war der Baum überfahren worden. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallfucht

Am Mittwoch, 12. März 2025 gegen 16:37 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Pkw die Straße Oythe in Richtung Goldenstedt. Hierbei musste sie einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, welcher in einer dortigen Kurve zu weit auf ihre Fahrbahn kam. Sie kam im Straßengraben zum Stehen. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Am Pkw der 31-Jährigen entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell