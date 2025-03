Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 07. März 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 11. März 2025 10:00 Uhr besprühten Unbekannte die Innenwände eines Fahrstuhls in der Marienstraße (Parkhaus) mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Am Dienstag, 11. März 2025 gegen 21:55 Uhr besprühten Unbekannte einen Stromverteilerkasten in der Straße Am Dachsbau mit Farbe. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 11. März 2025 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Hunteburger Straße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,31 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 10. März 2025 in der Zeit zwischen 08:15 Uhr bis 08:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 43-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 318d, auf einem Parkplatz in der Grafenhorststraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. März 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Diepholzer Straße in Richtung Lohne. In Höhe des Torfwerks kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Hierbei wurde der Außenspiegel des Pkws des 38-Jährigen beschädigt. Der verursachende Lkw entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

