Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 07. März 2025 18:00 Uhr bis Montag, 10. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Dinklager Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492 96066-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 07. März 2025 15:00 Uhr bis Montag, 10. März 2025 07:00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Fassade einer Schule im Philosophenweg mit Farbe. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 400,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 10. März 2025 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Pkw die Brägeler Straße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 10. März 2025 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße An der Gräfte, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 10. März 2025 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau aus Walchum mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenrotter Straße / Ecke Osloer Straße und beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr zu verlassen. Hierbei überfuhr sie einen Stein, welcher sich an der Verkehrsinsel befand. Hierdurch geriet sie ins Schleudern und kam am Überstand für Einkaufswagen zum Stehen. Die 80-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell