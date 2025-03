POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Tatverdächtiger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Am Samstag, 15. Februar 2025 gegen 21:45 Uhr kam es in der Ellerbrocker Straße zu einem schweren Raub in einer Tankstelle. Ein Mann bedrohte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Angestellte der Tankstelle und forderte unter anderem Bargeld. Seitens der Polizei in Friesoythe wurden unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5972719

Im Nachgang an den Zeugenaufruf meldeten sich mehrere Personen, welche einen Hinweis auf einen möglichen Täter geben wollten. Der Tatverdacht richtete sich nunmehr gegen einen 32-jährigen Mann aus Friesoythe. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, so dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am vergangenen Donnerstag ein Antrag auf Haftbefehl beim Amtsgericht in Oldenburg gestellt wurde.

Dem Antrag wurde stattgegeben, der 32-Jährige wurde noch am Donnerstag festgenommen. Im Rahmer einer Durchsuchung bei dem 32-Jährigen konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden, unter anderem eine CO-2 Waffe.

Am Freitag wurde dem 32-Jährigen sein Haftbefehl verkündet. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

