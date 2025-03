Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Am Montag, 10. März 2025 gegen 02:35 Uhr brachen unbekannte Personen die Eingangstür zu einem Verkaufsraum in der Lange Straße auf. Es wurden diverse elektronische Geräte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 09. März 2025 gegen 13:55 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Hauptstraße und will an der Kreuzung nach links auf die Böseler Straße in Richtung Bösel aufbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Ganderkesee, welcher die Nikolausdorfer Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 10.500,00 Euro.

