Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Samstag, 08. März 2025 bis Sonntag, 09. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Libellenhöhe und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Sie entwendeten unter anderem persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Steinfeld - mehrere Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag, 08. März 2025 20:15 Uhr bis Sonntag, 09. März 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf einen Parkplatz in der Ihorster Straße und beschädigten insgesamt vier Fahrzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 07. März 2025 15:00 Uhr bis Sonntag, 09. März 2025 14:00 Uhr besprühten unbekannte Personen die Hauswand eines Textilgeschäftes in der Große Straße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 10. März 2025 gegen 00:26 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Vechta einen 22-jährigen Mann aus Diepholz in der Große Straße. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige bauartliche Veränderungen an seinem BMW vorgenommen hatte, so dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 09. März 2025 gegen 18:36 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße In den Tangen und beabsichtigte die Bergstruper Straße zu queren. Hierbei übersah er den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Bremerhaven, welche die Bergstruper Straße aus Richtung Goldenstedt kommend befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000,00 Euro.

Steinfeld - Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum von Sonntag, 02. März 2025 18:00 Uhr bis Freitag, 07. März 2025 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Mondenberg, verschafften sich Zugang zu einer dortigen Wohnung und entwendeten persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

