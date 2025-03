Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag, 09. März 2025 in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Ford Focus, welcher auf einem Grundstück in der Straße Am Langenberg abgestellt worden war. Sie beschädigten die Heckscheibe und entwendeten persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

