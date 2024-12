Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dieselstraße/ Lkw und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Lkw und ein Auto sind am Montag (09.12.24) auf der Dieselstraße zusammengestoßen. Gegen 8.35 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer die Dieselstraße in Richtung Erlenweg. Als er geradeaus über die Kreuzung fuhr, kam es zur Kollision mit einem Auto, in dem eine 51-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann aus Dülmen saßen. Rettungswagen brachten die verletzten Autoinsassen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell