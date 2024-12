POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Lohmannstraße/ Container aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschafften sich am Wochenende (Freitagabend bis Montagmorgen) Zutritt zu vier Garagen eines Autohauses in Dülmen auf der Münsterstraße. Aus einer Garage wurde ein Reifensatz entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

