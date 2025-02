Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schwerer Raub auf Tankstelle

Am Samstag, den 15.02.2025, kam es gegen 21:43 Uhr zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine männliche, maskierte Person den Verkaufsraum und richtete eine schwarze Schusswaffe in Richtung der hinter dem Verkaufstresen befindlichen Angestellten. Der Mann forderte unter dem Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter Bargeld aus der Kasse erhalten hatte flüchtete er zu Fuß in Richtung Moorstraße bzw. Innenstadtgebiet Friesoythe. Die alarmierte Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben. Die Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 20-30 Jahre - Schlanke Statur - Ca. 1,70 m - Dunkle Bekleidung

Zudem führte der Täter einen schwarzen Rucksack und ein schwarzes Fahrrad mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell