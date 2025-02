Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versammlung zum Thema: "#Zusammen Wi(e)dersetzen - Wir sind die Brandmauer"

Am Sonntag, den 16.02.2025, versammelten sich zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Spitze ca. 400 Versammlungsteilnehmende am Europaplatz in Vechta. Mehrere Informationsstände unterschiedlicher Vereine und Parteien standen die Teilnehmenden als Anlaufpunkte zu Verfügung. Zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr wurden Redebeiträge abgehalten. Für einen musikalischen Rahmen sorgten auf zwei Bühnen unterschiedliche Bands. Die Versammlung bzw. Veranstaltung nahm einen friedlichen Verlauf, der Straßenverkehr wurde dadurch zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am zurückliegenden Wochenende, genauer Zeitraum nicht bekannt, kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf der Essener Straße aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden zwei Leitplatten und ein Leitpfosten beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag, den 16.02.2025, kam es auf der Essener Straße gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 25-jährige Cappelnerin befuhr mitsamt Beifahrer (33 J., männlich, Scheeßel) die Essener Straße in Fahrtrichtung Harme mit ihrem PKW. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste übersah dies ein nachfolgender 21-jähriger Vechtaer mit seinem PKW und fuhr auf. Die Cappelnerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

