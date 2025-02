Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta-Langförden - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw

Ein 20jähriger Vechtaer befuhr am 15.02.25, gg. 10.50 Uhr, mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vechta. Der Pkw war zuvor vom 20jährigen ohne Wissen des Fahrzeughalters in Gebrauch genommen worden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Vechtaer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt und Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Rechterfeld - Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 15.02.2025, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Straße "Hogenbögen" in Fahrtrichtung Visbek. Beim Versuch einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, scherte dieser zu früh aus und touchierte diesen mit seinem vorderen rechten Kotflügel. Im Verlauf setzte er das Überholmanöver fort und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Rechterfeld. Dort stoppte er seinen beschädigten Pkw auf einem Grundstück und entfernte sich zu Fuß von diesem. Im Nahbereich konnte er durch die Beamten angetroffen werden. Der Mann schien deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu stehen. Die Entnahme von Blutproben wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.02.2025, gegen 01:35 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Twistringen mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Lohne, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell