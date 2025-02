POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe 15.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Versuchter Diebstahl aus Pferdestall In der Zeit von Mittwoch, 12.02.2025 (21:00 Uhr), bis Donnerstag, 13.02.2025 (05:30 Uhr), betraten unbekannte Täter einen Pferdestall an der Elisenstraße in Barßel. Hier durchsuchten sie den Vorraum nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter ...

