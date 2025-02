Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Diebstahl aus Pferdestall

In der Zeit von Mittwoch, 12.02.2025 (21:00 Uhr), bis Donnerstag, 13.02.2025 (05:30 Uhr), betraten unbekannte Täter einen Pferdestall an der Elisenstraße in Barßel. Hier durchsuchten sie den Vorraum nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfallflucht / Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Donnerstag, den 13.02.2025, befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus dem Saterland gegen 12:30 Uhr den Kreisverkehr der Hauptstraße in Ramsloh und überquerte den Einmündungsbereich zur Raiffeisenstraße. Ein unbekannter PKW-Fahrer befuhr in diesem Moment die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem 17-jährigen Saterländer. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell