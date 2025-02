Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum / Lüsche - Versuchter Diebstahl aus Kirche

In der Zeit von Samtag, 08.02.2025 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, 12.02.2025 (19:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter in die Lüscher Kirche und versuchten den Tabernakel aufzuhebeln. Der Aufbruch scheiterte, Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Am Donnerstag, den 13.02.2025, befuhr gegen 13:10 Uhr eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta die Friesenstraße in Fahrtrichtung Lohner Straße. Im Einmündungsbereich bog sie nach rechts auf die Lohner Straße ab, übersah hierbei jedoch einen den Radweg querenden und vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Lohner leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wurde auf ca. 6000,- EUR geschätzt.

Vechta - Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbe

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Mittwoch, den 12.02.2025 (22:00 Uhr) bis Donnerstag, den 13.02.2025 (05:45 Uhr) mehrere Bereiche eines Supermarkt-Gebäudes am Falkenweg in Vechta mit Farbe. Betroffen war ebenfalls ein weiteres Fachgeschäft am Falkenweg. Desweiteren wurde ein abgestellter Firmen-Transporter in diesem Bereich ebenfalls mit Farbe besprüht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Am Donnerstag, den 13.02.2025, besprühten unbekannte Täter gegen 20:50 Uhr ebenfalls die Wände einer Tiefgarage in der Marienstraße. Hier wurde der Schaden auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen

Steinfeld - Fahren unter BTM-Einfluss

Am Freitag, den 14.02.2025, wurde der Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Dammer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 26-jährigen Steinfelder entstand der Eindruck einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Insofern wurde hier die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Räuberische Erpressung unter Vorhalt eines Messers

Am Donnerstag, den 13.02.2025, betrat gegen 16:41 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Räumlichkeiten eines Fachgeschäftes für Tierbedarf in der Lindenstraße in Damme. In der Folge bat der unbekannte Täter den anwesenden Mitarbeiter um Hilfe. Im Moment des Herantretens wurde der Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers dazu gezwungen, die Eingangstür zu verschließen. Anschließend wurde dem Täter der Kassenbestand und Geld aus dem Tresor übergeben. Danach verließ der Täter gegen 16:45 Uhr mit dem Diebesgut das Geschäft in Richtung Bahnweg. Die alarmierte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die ohne Erfolg blieben. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Der Täter konnte allerdings wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 165 cm - 175 cm - Ca. 30-35 Jahre alt - Schwarze Handschuhe - Dunkle Steppjacke bzw. Weste (evtl. Schriftzug im Kragenbereich) - Dunkle Jogginghose - Messer mit einer ca. 10 cm langen Klinge - Sturmhaube bzw. hochgezogenes Halstuch

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 04441/9430 an die Polizei Vechta zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell