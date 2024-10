Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch/ Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Samstag, den 26.10.2024, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch im Oberen Markenweg in Neuwied Heimbach-Weis. Unbekannte versuchten die rückwärtig gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses einer 76-jährigen Bewohnerin aufzuhebeln. In das Objekt gelangten die Täter nicht. Anzumerken ist, dass das Gebäude in der Vergangenheit durch bauliche Veränderungen besonders gegen Diebstahl gesichert wurde. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell