Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Horhausen / Westerwald (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr kam es zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Fahrgastunterstand in Horhausen im Bereich der Steinstraße. Es konnte beobachtet werden wie ein männlicher Jugendlicher mit weißer Jacke die Scheibe mit einem Stein einwarf.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell