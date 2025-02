Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 13.02.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 11:34 Uhr einen 27-jährigen Cloppenburger mit seinem PKW auf der Molberger Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Cloppenburger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am Donnerstag, den 13.02.2025, wurde ein 29-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW auf dem Cappelner Damm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle entstand der Eindruck einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag, den 13.02.2025, befuhr eine 79-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen die Moorstraße in Fahrtrichtung Löninger Straße. Als sie im Einmündungsbereich beabsichtigte auf die Straße einzubiegen übersah sie einen in Fahrtrichtung Essen fahrenden 74-jährigen PKW-Fahrer aus Lastrup, es kam zur Kollision. Die Löningerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Emstek / Drantum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, den 13.02.2025, kam es auf der Emsteker Straße in Drantum zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. So befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz den Schullenweg in Fahrtrichtung Emsteker Straße. Hier beabsichtigte er in Fahrtrichtung Drantum abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Transporter-Fahrer aus Friesoythe, der die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Emstek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden und einem Krankenhaus zugeführt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000,- EUR.

Garrel - Gewässerverunreinigung an der Thülsfelder Talsperre

Am Donnerstag, den 13.02.2025, platzte gegen 14:00 Uhr bei Bauarbeiten im Uferbereich der Thülsfelder Talsperre der Hydraulikschlauch eines Radladers. Infolgedessen gelangte Öl in die Talsperre. Zur Eindämmung der Gewässerverunreinigung wurde die Feuerwehr Garrel und das Technische Hilfswerk Cloppenburg angefordert.

