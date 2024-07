Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer verletzt Fußgänger und ein beschädigtes Auto: Polizei sucht Zeugen nach Unfällen mit Flucht

Nach zwei Verkehrsunfällen am 3. und 11. Juli 2024 in Dortmund sucht die Polizei Dortmund weitere Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Ein Streifenteam der Polizei beobachtete in der Nacht zu Donnerstag (11.7.) um 00.10 Uhr auf der Brackeler Straße einen VW Golf, dessen Fahrer apathisch wirkte.

Er war nicht in der Lage, das Auto geradeaus zu steuern und fuhr in Schlangenlinien auf die Kreuzung Im Spähenfelde zu. Auf die Anhaltezeichen und eine Ansprache durch geöffnete Fenster reagierte der Fahrer zunächst nicht. Mit halb geöffneten Augen blickte er fahrend einen Polizisten an.

Als der Fahrer anhielt, bat ein Polizeibeamter ihn, den Motor auszuschalten. Der Fahrer des Leihwagens schaltete den Motor mehrfach aus und wieder an. Den Anweisungen der Polizei folgte er sehr langsam und unkoordiniert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann aus Preetz den Golf unter dem Einfluss von Alkohol steuerte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

An der Front des VW Golf erkannte die Polizei starke Unfallschäden. Allerdings liegen der Polizei keine Erkenntnisse zu einem beteiligten Unfallfahrzeug vor. Das ermittelnde Verkehrskommissariat fragt: Wer besitzt einen Pkw mit Unfallschäden (grauer Lackabrieb) seit dem 11. Juli 2024 und kann diese nicht zuordnen? Wer kann Angaben zu einem Unfall machen, an dem um den 11. Juli 2024 herum ein grauer VW Golf mit Münchener Kennzeichen beteiligt war?

Die Polizei ermittelt (gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht) und bittet um Hinweise unter Tel. 0231/132 3321.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers und den Autoschlüssel.

Beim zweiten Zeugenaufruf geht es um einen Verkehrsunfall auf der Bornstraße in Dortmund am Mittwoch (3.7.2024). Hier führten die bisherigen Ermittlungen nicht auf die Spur des Tatverdächtigen.

Ein unbekannter Mann fuhr um 14.50 Uhr mit einem schwarzen Fahrrad über den Geh- und Radweg der Bornstraße und erfasste in Höhe der Hausnummer 333 einen Fußgänger. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst transportierte den Mann aus Bönen in ein Krankenhaus. Der Radfahrer flüchtete in Richtung Norden.

Die Polizei fragt: Wer hat den Zusammenstoß gesehen? Wer kann Angaben zu dem Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0231/132 2321.

