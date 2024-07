POL-DO: E-Scooter-Fahrer verletzen Fußgänger: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der Freie-Vogel-Straße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0666 Zu einem schweren Raub auf einen Angestellten einer Firma an der Julius-Vogel-Straße in Dortmund-Oespel kam es am frühen Freitagabend (12. Juli 2024). Die Polizei sucht daher jetzt dringend Zeugen. Um 18.47 Uhr überfielen zwei Täter den 49-jährigen Dortmunder an der Firma auf der ...

mehr