POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.02./15.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 15.02.2025 gegen 05:00 Uhr befuhr eine 28-jährige Molbergerin die Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 %o. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Löningen - versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag, 14.02.2025 zwischen 07:15 Uhr und 07:20 Uhr kam es in Löningen in der Straße Tel-gengarten zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang nicht. Der oder die Täter entfernten sich vermutlich mit einem PKW vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich unter 05432803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf Am Freitag, 14.02.2025 zwischen 11:40 Uhr und 12:01 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Cappelner Straße in Cloppenburg abgestellter PKW durch einen unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich die verursachende Person, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell