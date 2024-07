POL-NOM: Auseinandersetzung zwischen ca. 20 Personen

Uslar (ots) - Bodenfelde (La) - Am 27.07.2024, gegen 21.40 Uhr, ereignete sich auf der B 241 zwischen Lauenförde und Amelith ein Wildunfall. Ein 52-jähriger aus dem Landkreis Göttingen kolliderte mit einem Reh, sodass an seinem Pkw leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 EUR entstand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

