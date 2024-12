Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Einfamilienhaus

Holzwickede (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (15.12.2024) und Montag (16.12.2024), in der Zeit von 16.00 Uhr bis 12.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus am "Essener Weg" in Holzwickede verschafft.

Ob etwas entwendet wurde steht nach ersten polizeilichen Erkenntnissen noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 zu wenden. Oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell