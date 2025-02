Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 15.02./16.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - drei Einbruchdiebstähle in Gastronomiebetriebe In der Nacht vom 14. auf den 15.02.2025 kam es im Innenstadtbereich von Löningen, in der Lan-genstraße und der Poststraße, zu drei Einbruchsdiebstählen in Gastronomiebetriebe. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten dabei durch Aufhebeln der Türen in zwei Restaurants. Bei einem weiteren Lokal blieb es beim Versuch. Die Höhe des erlangten Diebesgutes ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 05432/803840 bei der Polizei Löningen zu melden.

Lastrup - Fahren unter Einfluss von BtM

Am Samstag, 15.02.2025 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg die B213 in Lastrup. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell