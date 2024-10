Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorbildliche Fahrradfahrer in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Der Sommer ist vorbei und es wird morgens auf dem Weg zur Arbeit immer dunkler. Besonders jetzt ist es auch für Fahrradfahrer wichtig, für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Um dies zu prüfen, führte die Polizei Dienstagmorgen im Rohrborner Weg in Sömmerda Fahrradkontrollen durch. Insgesamt überprüften die Beamten an 42 Fahrrädern die vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung. Erfreulicherweise waren alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich unterwegs gewesen und es gab seitens der Polizei keine Beanstandungen. Dies ist überaus erfreulich, so kann der Herbst Einzug halten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell