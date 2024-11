POL-MG: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle in Venn - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 2. November, haben sich im Stadtgebiet zwei Einbrüche ereignet. Gegen 0.30 Uhr verschaffte sich ein Männer-Duo gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße. Die Bewohnerin sei nach eigener Aussage von Geräuschen wach geworden und habe zwei unbekannte Männer im Raum wahrgenommen. Daraufhin habe die Frau laut geschrien, so dass das Duo ohne Beute aus der Wohnung floh. Die beiden Männer kann sie wie ...

mehr