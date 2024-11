Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mutmaßlicher Autoknacker gestellt

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Morgen des 1. November hat die Polizei im Ortsteil Güdderath einen 44-jährigen Verdächtigen gestellt, nachdem dieser vor einer Personenkontrolle geflüchtet war. Der Mann hatte mehrere Schlüssel sowie Betäubungsmittel dabei. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die aufgefundenen Gegenstände aus Diebstahldelikten stammen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 05:45 Uhr bei der Polizei gemeldet, dass ein Mann in einem Wohngebiet an der Kattowitzer Straße auffällig in geparkte Autos schaue. Im Rahmen der Fahndung fiel den Beamten eine männliche Person auf, die vor dem Streifenwagen flüchtete und sich anschließend in einer Grundstückseinfahrt versteckte. Dies bemerkten die Beamten und stellten die Person. Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mehrere Gegenstände: Neben Werkzeug trug der Beschuldigte zahlreiche Schlüsselbunde samt Autoschlüsseln bei sich. Auch Betäubungsmittel führte der Mann mit. Die Polizisten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

In den letzten Wochen kam es im Stadtgebiet gehäuft zu Fällen aufgebrochener Autos, insbesondere im Bereich Hardterbroich-Pesch. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang mit den aufgefundenen Gegenständen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie Ausweisdokumente, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nicht im Auto liegen. Zu einem Einbruch in das Fahrzeug könnte sonst schnell ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Melden sie zudem verdächtige Personen bei der Polizei.

