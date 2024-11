Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 2. November, haben sich im Stadtgebiet zwei Einbrüche ereignet.

Gegen 0.30 Uhr verschaffte sich ein Männer-Duo gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße. Die Bewohnerin sei nach eigener Aussage von Geräuschen wach geworden und habe zwei unbekannte Männer im Raum wahrgenommen. Daraufhin habe die Frau laut geschrien, so dass das Duo ohne Beute aus der Wohnung floh. Die beiden Männer kann sie wie folgt beschreiben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, rundliches Gesicht, große Augen. Beide trugen dunkle Kleidung und hatten einen Rucksack dabei.

Zwischen 15 und 20 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Einfamilienhaus an der Mülforter Straße in Giesenkirchen diversen Goldschmuck.

In beiden Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

