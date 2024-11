Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand auf Kapuzinerplatz: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach bereits in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat, hat am Samstag, 2. November, gegen 2.50 Uhr die Außenbestuhlung vor einem Lokal auf dem Kapuzinerplatz in der Mönchengladbacher Altstadt gebrannt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5900023

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

