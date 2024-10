Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Honig überführt Einbrecher

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein 27-jähriger Mann in eine Schule in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte er die Räumlichkeiten und entdeckte in einem Lagerraum mehrere Kisten mit Honig. Kurz entschlossen entschied er sich, den Honig zu stehlen. Während seiner Flucht vom Tatort ließ der Täter jedoch drei Kisten mit Honiggläsern fallen. Diese zerbrachen und der Honig verteilte sich großflächig auf dem Boden. Am Mittwochmorgen entdeckte eine Streife des Polizeireviers Weinheim bei der Spurensicherung die auffällige Honigspur, die von der Schule bis zu einem in der Nähe befindlichen Wohnhaus führte. Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung, konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Dort fand sie auch komplett mit Honig verschmierte Kleidung sowie Teile der klebrig-süßen Beute. Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell