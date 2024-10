Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Binnenschiff kollidiert mit Diffenebrücke - Diffenestraße in beide Fahrtrichtung gesperrt PM 1

Mannheim (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein Schubverband den Altrheinhafen in Richtung des Industriehafens. Dabei passierte das Binnenschiff die geschlossene Diffenebrücke. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte das Schiff mit dem Brückbauwerk und riss sich das Führerhaus ab, welches im Hafenbecken landete. In der weiteren Folge wurden zwei im Heckbereich des Schiffes transportierte Pkw erfaßt, die ebenfalls im Hafenbecken landeten und untergingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben die Mitglieder der Schiffsbesatzung unverletzt. Der Schaden am Schiff und den Pkw dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Das Schadensausmaß und die Schadenshöhe an der Brücke sind dezeit noch nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Wasserrettungszug und einem Feuerlöschboot mit insgesamt 24 Einsatzkräften im Einsatz war, legte vorsorglich eine Ölschlinge, um mögliche Gewässerverunreinigungen zu verhindern. Die Überfahrt der Diffenestraße wurde, bis zur statischen Begutachtung, in beide Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Wasserschutzpolizeistation Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

