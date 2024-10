Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag in ein Reihenhaus in der Sporwörthstraße in Rheinau ein. Zu einem nicht näherbestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17:45 und 20:30 Uhr überstieg die Täterschaft eine Gartentür auf der Gebäuderückseite. Anschließend hebelte sie die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Hauses. Die Bewohnerin musste bei ihrer Rückkehr am Abend feststellen, dass mehrere Zimmer durchwühlt und nach Wertgegenständen abgesucht wurden. Wie hoch der genaue Diebstahlsschaden liegt, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell