POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe vom 16.02.2025

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe vom 16.02.2025

Verkehrsunfall mit beeinflusstem Kfz-Führer

Am 15.02.2025 kam es um 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Garreler Straße in Bösel. Der Führer eines Kleinkraftrades übersah das Abbiegen eines Pkw und fuhr auf diesen Pkw auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Führer des Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem jetzt Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Da er für sein Fzg. keinen Führerschein benötigt, konnte diese auch nicht beschlagnahmt werden.

Verkehrsunfallflucht in Friesoythe:

Im Zeitraum vom 14.02.2025, 18.00 Uhr bis zum 15.02.2025, 12.30 Uhr kam es in der Gerichtsstraße in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte hier einen geparkten Pkw. Beschädigt wurde ein Fahrzeug einer Autovermietung und es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000EUR. Mögliche Unfallzeugen setzen sich bitte mit der Polizei Friesoythe, 04491 / 9339115 in Verbindung.

