Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0071 --Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Ruhrstraße Zeit: 03.02.2025, 09:30 - 11:30 Uhr

Am Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Wohnung im Ortsteil Hulsberg ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr alarmierte ein 79-Jähriger über den Notruf die Polizei und meldete einen Einbruch in seiner Wohnung in der Ruhrstraße. Die Einbrecher gelangten auf bisher noch unbekannte Weise durch die Hauseingangstür in das Gebäude. Sie brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten die Zimmer sowie Schränke und Schubladen. Hieraus entnahmen die Einbrecher Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat am Montag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Ruhrstraße und in der nahliegenden Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell