Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0069 --Polizeieinsatz nach Lachgaskonsum--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting Zeit: 01.02.2025, 22.50 Uhr

Am Samstagabend schritt die Polizei in Huchting ein, nachdem ein 15-jähriger Jugendlicher sich im Keller eines Wohnhauses eingeschlossen und Lachgas konsumiert hatte. Die alarmierten Einsatzkräfte wurden von der Familie des Jungen verständigt, da er in der Vergangenheit bereits aufgrund seines Lachgaskonsums in ärztlicher Behandlung war.

Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der Jugendliche aggressiv und griff sofort die Einsatzkräfte an. Dabei wurde eine 28-jährige Polizistin im Gesicht verletzt, sodass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Da der Jugendliche zudem um sich spuckte, musste er fixiert und mit einer Spuckschutzhaube versehen werden. Anschließend wurde er zur medizinischen und psychologischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, übergaben die Einsatzkräfte ihn nach Abschluss der Maßnahmen wieder seinen Erziehungsberechtigten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Polizei warnt

Lachgas ist ein farb- und geruchloses Gas, das unter anderem in der Industrie, beim Zahnarzt oder in der Lebensmittelbranche Verwendung findet. Beim missbräuchlichen Inhalieren wirkt es kurzzeitig berauschend, kann jedoch zu Sauerstoffmangel, Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen sowie langfristig zu Nerven- und Hirnschäden führen. Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass der Missbrauch von Lachgas als Rauschmittel unter Jugendlichen ein besorgniserregender und lebensgefährlicher Trend ist. Eltern sollten mit ihren Kindern über die Gefahren sprechen und sie für einen bewussten Umgang mit solchen Substanzen sensibilisieren. Für weitere Informationen und Präventionstipps steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-19003 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell