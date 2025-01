Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065 --Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 30.01.2025, 6 Uhr

In Hemelingen kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 43-Jähriger erlitt dabei mehrere Verletzungen. Einsatzkräfte nahmen einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 6 Uhr wurden Einsatzkräfte in eine Wohnung im Ortsteil Sebaldsbrück gerufen, weil es kurz zuvor eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Sebaldsbrücker Heerstraße gegeben haben sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der eine stark blutende Kopfplatzwunde hatte. Er gab an, dass er in der besagten Gaststätte mit einem anderen Mann aneinandergeraten war. Als sie nach draußen gingen, erhielt der 43-Jährige einen Schlag auf den Hinterkopf und wurde anschließend von mehreren Personen geschlagen. Danach verlor er das Bewusstsein. Als die Einsatzkräfte die Gaststätte aufsuchten, stellten sie einen 26-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Der 43-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: "Wer hat in der Nacht zu Donnerstag und am frühen Morgen die Auseinandersetzung vor der Gaststätte in der Sebaldsbrücker Heerstraße beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell