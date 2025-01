POL-HB: Nr.: 0064--Parteibüro mit Farbe beschmiert

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Merziger Straße Zeit: 30.01.25, 14.30 Uhr Am Donnerstag gaben sich drei Frauen als Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes aus und bestahlen ein Seniorenehepaar in Sebaldsbrück. Die Täterinnen flüchteten zunächst, konnten aber wenig später von der Polizei gestellt werden. Am frühen Nachmittag klingelte eine Fremde an der Haustür der 89 und 91 Jahre alten ...

mehr