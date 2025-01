POL-HB: Nr.: 0062 --Schwerer Verkehrsunfall: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Löningstraße Zeit: 29.01.2025, 08:00 Uhr bis 11:45 Uhr Unbekannte warfen am Mittwochvormittag Steine gegen die Scheiben einer Moschee in der Bahnhofsvorstadt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:45 Uhr bemerkten Mitarbeiter in der Löningstraße die beschädigte Scheibe und Steine auf dem Gehweg. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften gaben sie an, dass sie den ...

