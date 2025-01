Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0059 --Trickbetrügerin bestiehlt Senior--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm Zeit: 29.01.2025, 14:20 Uhr

Am Mittwoch gab sich in Obervieland eine Trickbetrügerin als Nachbarin aus und gelangte so an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:20 Uhr gab sich im Ortsteil Kattenturm eine bislang unbekannte Frau gegenüber einem 89-Jährigen als Nachbarin aus, die angeblich die Nummern der Heizkörper notieren müsse. Als die vermeintliche Nachbarin in der Wohnung war, schaute sie sich zunächst in jedem Raum um und setzte sich mit dem Senior in die Küche. Sie gab an, aufgrund einer Krankheit öfter die Toilette aufsuchen zu müssen. Als die Unbekannte die Wohnung verließ, bemerkte der 89-Jährige das seine Räume durchsucht und ihm Bargeld entwendet wurde.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben: Sie soll ungefähr 1,70 Meter groß, sehr korpulent und um die 30 Jahre alt sein. Sie trug eine schwarze Fleecejacke, darunter eine weiße Bluse, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zudem war sie stark geschminkt und hatte auffällig lange Fingernägel.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell