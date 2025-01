Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0056 --Autoaufbrecher geht in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 28.01.2025, 8 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Dienstagmorgen einen Autoaufbrecher in der Bahnhofsvorstadt fest. Er hatte die Scheiben mehrerer Autos zerschlagen und diese durchsucht.

Am Morgen um kurz vor acht Uhr hörte ein Sicherheitsmitarbeiter einen akustischen Alarm in der zweiten Etage eines Parkhauses im Rembertiring. Als er nach dem Rechten schaute, entdeckte er einen Verdächtigen an einem BMW. Der Mann saß auf dem Fahrersitz und war mit dem Kopf zur Mittelkonsole gebeugt. Kurz danach kroch er aus einem der hinteren Fenster aus dem Auto und flüchtete aus dem Parkhaus. Einsatzkräfte stellten den 35-Jährigen kurz danach vor dem Eingang einer Diskothek und nahmen ihn fest. Nachdem das Parkhaus durchsucht wurde, stellten die Polizisten insgesamt fünf aufgebrochene Fahrzeuge fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde Haftbefehl gegen den 35 Jahre alten Mann, der mehrfach wegen Betäubungsmittel-Delikten in Erscheinung getreten ist, erlassen. Er wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell