Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0054 --Kontrollen im Viertel und im Bremer Westen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt/ Walle/ Gröpelingen Zeit: 24.01.2025

Die Polizei Bremen führte am Freitag zusammen mit dem Ordnungsamt, Zoll, Finanz- und Bauamt sowie der Gewerbeaufsicht im Viertel, in Walle und Gröpelingen Kontrollen durch. Dabei wurden Kioske, Imbisse und Bars überprüft und diverse Mängel festgestellt. Die Polizei konnte zudem Erfolge in der Bekämpfung gegen die Drogen- und Straßenkriminalität verzeichnen.

Im Bremer Steintor, in Walle und Gröpelingen standen insgesamt neun Lokalitäten von nachmittags bis in den späten Abend im Fokus der Einsatzkräfte. In sieben Lokalitäten wurden unter anderem Verstöße, wie Hygienemängel, Baumängel, illegale Beschäftigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz, die Kennzeichnungspflicht und das Verpackungsgesetz sowie massive Kassenmängel festgestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. In zwei Bars in Gröpelingen wurden außerdem Eisenstangen und ein Baseballschläger sichergestellt.

Gleichzeitig wurden offene sowie verdeckte Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Steintor durchgeführt. Bei den umfangreichen Kontrollen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, Betäubungsmittel und Bargeld beschlagnahmt sowie Straßenhändler gefasst. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden mit offenen und verdeckten Maßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell