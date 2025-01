Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0052 --Wohnwagen und Kleintransporter mit Hakenkreuzen beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Hohweg, Bayernstraße/Rosenheimerstraße Zeit: 26.01.2025; 14:30 Uhr, 25.01.2025 - 27.01.2025; 17 - 7 Uhr

In Walle sprühten Unbekannte in den vergangenen Tagen unter anderem Hakenkreuze an mehrere Transporter und an einen Wohnwagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Eigentümerin eines Wohnwagens stellte am Sonntag gegen 14:30 Uhr Farbschmierereien an ihrem Fahrzeug, darunter ein Hakenkreuz sowie rechtsradikale Inhalte, fest. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Einen Tag darauf meldete sich ein Mitarbeiter eines Dienstleisters in der Rosenheimerstraße bei der Polizei. Er stellte mehrere Hakenkreuze an insgesamt fünf Kleintransportern fest. Der Mitarbeiter gab an, dass die Tatzeit zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 7 Uhr lag.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell